「BCNランキング」2025年6月30日〜7月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）5位Reno13 A 限定BOX（OPPO）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Googl