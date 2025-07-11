Redmiシリーズの新しいタブレット「Redmi Pad 2」と「Redmi Pad 2 4G」をチェック！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は8日、Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi（レドミ）」ブランドにおいて、11インチサイズのAndroidタブレット「Redmi Pad 2（レドミ・パッド・ツー、型番：25040RP0AG）」および「Redmi Pad 2 4G（レドミ・パッド・ツー・フォージー、型番：2505DRP06G）」（