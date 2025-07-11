岩屋外務大臣は中国の王毅外相と会談し、日本産牛肉の輸入再開について協議しました。【映像】握手する両外相「問題があっても意思疎通を強化することで、日中関係を前に進めるということが両国のあるべき姿だと思います」（岩屋外務大臣）会談で両外相は、中国がBSEの発生を理由に2001年から続ける日本産牛肉の輸入停止をめぐり、再開にむけたプロセスを加速するため必要な協定の早期発効について協議しました。また、岩屋