人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。今回は、「怖い」の英語表現を例文付きで解説します。日本語では「怖い」とひと言で表せますが、英語の場合、「怖い」を意味する英単語は複数あり、ニュアンスによって使い分けが必要です。どの単語を選べばいいのかわか