11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万9740円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 41369.94円ボリンジャーバンド3σ 40611.43円ボリンジャーバンド2σ 39900.00円一目均衡表・転換線 39852.91円ボリンジャーバンド1σ 39740.00円11日夜間取引終値 39708.00円5日移動平均 39646.36円10日日経平均株価現物終値 3