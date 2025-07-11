11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の2822.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2881.36ポイントボリンジャーバンド3σ 2855.13ポイントボリンジャーバンド2σ 2828.89ポイントボリンジャーバンド1σ 2828.75ポイント一目均衡表・転換線 2822.50ポイント11日夜間取引終値 2819.90ポイント5日移動平均 28