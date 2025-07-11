11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 795.48ポイントボリンジャーバンド3σ 778.89ポイントボリンジャーバンド2σ 762.31ポイントボリンジャーバンド1σ 751.35ポイント10日東証グロース市場250指数現物終値 745.72ポイント25日移動平均 7