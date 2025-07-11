ANAクラウンプラザホテル福岡は、マリンワールド海の中道とコラボレーションをした「アクアリウムデザートビュッフェ 〜Friends of the Sea〜」を6月1日から8月31日までの土・日曜限定で提供する。デザートメニューには、九州産生クリームにジューシーなフレッシュメロンの味わいが引き立つショートケーキからチンアナゴが顔を覗かせた「ひょっこりチンアナゴのメロンショート」をはじめ、つぶらな瞳がかわいいゴマフアザラシの「