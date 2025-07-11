◆ストロングスタイルプロレス「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３５“第２回リムファインスピリッツ虎の祭典”」（１０日、新宿ＦＡＣＥ）観衆４３１（満員札止め）初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、新宿ＦＡＣＥで「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３５“第２回リムファインスピリッツ虎の祭典”」を開催し