ABC-MART _NIKE「AIRMAX FIRE」 柳楽優弥が起用された、ABCマートの「NIKE AIRMAX FIRE（ナイキ エアマックス ファイア）」のビジュアル・ムービーが公開となった。特技のアクションを通じて、“進み続ける意志”を体現する柳楽の力強い演技が印象的な作品だ。なお、撮影の裏側を映したメイキング映像は16日に公開予定。今回のムービーは、「AIRMAX FIRE」が持つ「今日も、明日も、進むんだ。」というメッセージを