◆米大リーグオリオールズ―メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地でメッツとのダブルヘッダー第２試合に先発し、１点リードの４回に同点とされた。この日が前半戦最終登板となる菅野は、前日からのスライド登板。０―０の初回。１番・ニモに中前打を許すと、続くリンドアには左足を踏み出した際にバランスを