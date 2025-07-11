ベン・アフレック主演、Amazon で独占配信中の『ザ・コンサルタント2』が視聴者数8,000万人弱を記録したことがわかった。これはAmazon MGM Studio歴代2位の視聴数となる。米が報じている。 本作は前作『ザ・コンサルタント』に続き、サヴァン症候群によって数字に関する天才的な才能を持つ会計士にして凄腕殺し屋のクリスチャン・ウルフが、数字に隠された秘密を鋭く暴き出し、卓越した戦闘スキルとともに暗躍する物語。ウルフ役