隣人からの執拗な嫌がらせに苦しむA子さん家族。夫は義両親への恩義と経済的な事情から引っ越しに難色を示し、その溝は深まるばかりです。しかし、子どもたちの安全と自分自身の精神的な平穏のため、A子さんはこのままではいられないと決意します。専業主婦である彼女が、動こうとしない夫をどう説得し、この絶望的な状況を打開するのか。A子さんが描く具体的な行動計画と、夫の心を開くための戦略を深く掘り下げます。『家を買っ