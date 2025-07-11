人生の縮図を感じるショッピングモールの風景がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】早稲田大学の1限、午前8時50分に間に合う主要駅、主要ショッピングモールをリストアップした「早稲田大学1限マップ」「ゆりかごから墓場まで」とその模様を紹介したのは早稲田大学ショッピングモール研究会に所属するさんだ-Travelさん（@Number123450）。世に生まれてきた乳幼児向け用品店のアカチャンホンポと、人生の終幕をサポートする終