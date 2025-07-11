ダスキンの業績を下支えしているミスド。過去の危機を乗り越え、なお、写真は1号店を示す看板（筆者撮影）【画像アリ】 「結局買えなかった」人も続出している「もっちゅりん」はこんな感じ一時期は国内1000店を割り込んでいた「ミスタードーナツ」が、ここ数年ですっかり復調。話題の新商品「もっちゅりん」効果で、決算も好調……になるかはまだわからないが、期待は持てそうだ。そんなミスタードーナツは、過去に何度も経営危機