【北京＝照沼亮介】中国自動車工業協会が１０日発表した今年上半期の新車販売台数（輸出向け含む）は１５６５万台で、前年同期比１１・４％増加した。台数は堅調に伸びているものの、電気自動車（ＥＶ）を中心に顧客獲得に向けた価格競争が激化し、勝者のいない「消耗戦」の様相を呈している。同協会によると、ＥＶやプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）などの「新エネルギー車」は４０・３％増の６９３万台で、新車全体に占め