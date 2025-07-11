元乃木坂４６でタレントの山崎怜奈が６日付で自身のインスタグラムを更新。期間限定のレアな髪形を披露した。「期間限定でゆるっとパーマ♡元々かなりの直毛なので、いい気分転換大満足」と書き出し投稿。続けて「メガネはＣＭキャラクターを務めさせていただいている眼鏡市場ＭＥＬＬＮＥＳＳ＋１０％のカラー入り（いろんな機能と組み合わせられるの、ここ重要）日常的に目を酷使している上に紫外線もめちゃく