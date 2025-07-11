「落語ブーム」と言われて久しいが、1990年代はまだ寄席に閑古鳥が鳴いていた。演芸写真家の橘蓮二氏は、そんな1995年から楽屋や舞台袖で芸人たちを撮り続けてきた。橘氏が見た名人たちの姿を、ノンフィクションライターの中村計氏が訊いた。【前後編の前編】【写真】五代目柳家小さん、柳家小三治、立川談志…演芸写真家の橘蓮二氏が撮った名人たちの姿柳家小三治が発した「目がいいこと」の表現誰ともなしにつぶやいた。「…