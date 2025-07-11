きのう夜、東京・板橋区の住宅で火事があり、男性2人が死亡しました。警視庁は、この家に住む90代と60代の親子の可能性があるとみて身元の確認を進めています。【写真を見る】東京・板橋区の住宅で火事男性2人が死亡90代と60代の親子の可能性身元の確認進めるきのう午後11時45分ごろ、東京・板橋区の住宅から火が出て、2時間あまりで消し止められましたが、木造2階建て住宅およそ150平方メートルが全焼しました。男性2人が病