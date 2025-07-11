「トップナンバー」が海を渡る！特急「スペーシア」車両を台湾に譲渡東武鉄道は2025年7月10日、台湾鉄路管理局との友好協定締結10周年を記念し、特急「スペーシア」車両を台湾に譲渡すると発表しました。100系「日光詣スペーシア」（画像：東武鉄道）今回の取り組みは、昨年7月に日本民営鉄道協会と台湾鉄道観光協会が締結した「日本と台湾における鉄道観光プロモーションに関する協定書」の主旨に沿ったもの。日本と台湾双方