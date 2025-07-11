本日7月11日（金）、各分野で活躍するプロが自身の脳内を実況中継する新感覚バラエティ番組『〜脳内実況中継〜 セルフ解説ショー！』が放送される。プロの実況を見届けるのは、伊集院光、澤部佑（ハライチ）の2人。澤部も「非常に楽しみ」と語る、今回“セルフ解説”を行うのは、2時間待ちの中華料理店を営む店主や車の解体職人、ウェディングプランナーなど、気になる職業のプロたちだ。そして、プロレス転向を表明しているウルフ