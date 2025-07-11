ベッセント米財務長官トランプ氏はせっかち、忍耐強く待つよう助言している ベッセント米財務長官はトランプ氏とソロス氏はせっかちだと述べた。 ベッセント米財務長官は「億万長者のためのサマーキャンプ」とも呼ばれるサンバレー会議に出席した際に、トランプ米大統領とジョージ・ソロス氏は気質、要求、そしてせっかちさにおいて似ていると述べた。トランプ氏は問題を特定し解決策を見出す能力を持っ