高橋英樹、2年半ぶりの時代劇出演 「はぐれ鴉」で老公役 ２年半ぶり時代劇ドラマで重厚な演技を披露する高橋英樹 「日本人の心とロマンが非常に盛りだくさんに詰められているのが時代劇」と語るのは、約2年半ぶりに時代劇に出演する俳優・高橋英樹さん。江戸時代の豊後国（現在の大分県）・竹田を舞台にした時代劇ドラマ「はぐれ鴉」で老公「仲川清勝」を演じる。 "はぐれ鴉"の世界で魅せる重厚演技