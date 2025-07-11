タレントの平愛梨（40）が9日に放送された中京テレビ「人間研究所」（後11・59）に出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（38＝FC東京）から帰りの連絡を受けた際に家で流す曲を明かした。今回は「音楽で行動をコントロールされがちな無様なホモサピを研究」と題して放送され、24時間営業のトレーニングジムで「蛍の光」を流した際に入店した人たちの反応などを検証したVTRが流れた。「音楽」によって人はテンションが左右さ