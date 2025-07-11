高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が11日の今夜放送される。【写真】ジウ（井浦新）と接触する陣内（中村倫也）『DOPE麻薬取締部特捜課』第2話場面カット本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決