2025年7月9日、仏国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の電気自動車（EV）市場がすでに飽和状態に近づいていると報じた。記事は、中国で新しいEVブランドが次々と出現し、今や100以上のブランドが国内外でEVを販売していると紹介する一方で、アナリストからは今後数年で約90％のブランドが消失する可能性があるとの指摘が出ていることを伝えた。調査会社AlixPartnersの報告によると、昨年中国国内市場でEVを販売し