「走り出しの段階としては興味を持っていただけたのでは」と話す江崎グリコの村山愛子さん人気の「ポッキー2層仕立て〈バニラ香るホワイト〉」は内側にバニラの風味豊かなホワイトチョコレート、外側にムース仕立てのふんわりしたチョコを重ねて独特の食感を実現した。江崎グリコで開発に当たった村山愛子（むらやま・あいこ）さんにヒット商品のヒントを聞いた。（共同通信＝浜谷栄彦記者）2000〜06年に販売し大ヒットとなっ