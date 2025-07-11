ニューハンプシャー州の連邦地裁は１０日、「出生地主義」を大幅に制限するトランプ大統領の大統領令について、発効を全米で一時的に差し止める命令を出した/Drew Angerer/AFP/Getty Imagesニューハンプシャー州コンコード（ＣＮＮ）米東部ニューハンプシャー州の連邦地裁は１０日、米国で生まれればほぼ無条件で米国籍を得られる「出生地主義」を大幅に制限するトランプ大統領の大統領令について、発効を全米で一時的に差し止める