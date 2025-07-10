おしりからの出血の場合、何科を受診すれば良いか分からず、困ったことはありませんか？ お茶の水駿河台クリニック院長の山田先生によると、「どこからの出血なのか」を見極めると、適切な受診先がわかると言います。一体どのように見極めればいいのか、詳しく伺いました。 ≫ 「大腸がん」の「初期症状」とは？ 予防のコツを専門医に聞いてみた 監修医師：山田 篤生（お茶の水駿河台クリニック） 山口大学医学部卒業。東京大