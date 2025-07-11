「ＥＸＩＬＥ」ＡＫＩＲＡの正体が分からないような全身ショットに、フォロワーは仰天した。１０日にインスタグラムで「撮影終わり」とつづり、「いやぁ昨日は、自分の人生においてこの上ない非常に貴重な時間を過ごさせていただいた撮影でしたお楽しみに」と手応え十分。「＃昨日１日で＃戦闘能力はかなり上がった＃サイヤ人＃コンビニ袋片手にルンルンかよ＃ウホ」とハッシュタグに記し、ビニール袋を持って路上を歩く