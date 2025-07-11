九州南部では、１１日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。 【写真を見る】【大雨情報】九州～東海地方の広い範囲で大雨に警戒24時間降水量は最大で180ミリ気象庁 ［気象概況］前線が伊豆諸島付近から日本のはるか東にのびています。南西諸島から東日本では高気圧の縁辺を回る暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、引き続き１２日にかけて大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。 ［雨の予