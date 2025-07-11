プロ野球パ・リーグは10日、各地で2試合が行われました。3位オリックスは、今カードで連敗を喫していた2位ソフトバンクに完封勝利。オリックスは5回までに7安打を放つも1点が奪えませんでしたが、6回裏にこの日2三振だった紅林弘太郎選手がグランドスラム。一挙4得点でソフトバンクを突き放しました。投げては先発・東晃平投手が5回2安打無失点。勝ちはつかなかったものの試合を作ると、その後のリリーフ陣も完封リレーを展開。2番