【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Mrs. GREEN APPLEが手掛けた主題歌「Soranji」も話題に！ TBSにて8月11日21時から『戦後80年特別放送映画ラーゲリより愛を込めて』が地上波放送される。 2022年12月の劇場公開から約4ヵ月にわたってロングラン上映され、興行収入26億円、観客動員200万人を突破する大ヒットを記録した映画『ラーゲリより愛を込めて』。泣ける感動作として話題となり、若者を中心に多く