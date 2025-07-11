ブルワーズのミジオロウスキー“メジャー新怪物”の勢いが止まらない。米大リーグ・ブルワーズのルーキー、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャース戦に先発登板。初回にいきなり大谷翔平投手に31号先頭打者ホームランを浴びたものの、6回4安打1失点12奪三振を記録した。昨季の世界一球団を相手に見せた快投に、レジェンドたちも次々と賛辞を送っている。初回、大谷に緩いカーブをバックスクリ