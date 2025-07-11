2年後のワールドカップで初のベスト４へ。世界を超えろ！エディー・ジョーンズHC再就任後2シーズン目のラグビー日本代表は、5日、今年のテストマッチ初戦でウェールズに逆転勝利。5日時点で世界ランキングが1つ上の12位ウェールズに約12年ぶり勝利となりました。W杯予選プールの組み分けにおいて大切な世界ランキング。5日の結果で日本はウェールズをランキングで上回るものの、今年12月に行われる予定の27年W杯の抽選会へ向け、ウ