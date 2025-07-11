吉田の復帰戦で日本野球について持論を展開したスピルボーグ氏。(C)Getty Images抜群の対応力は、なんとも頼もしい。現地時間7月9日に本拠地で行われたロッキーズ戦で、レッドソックスの吉田正尚が「6番・DH」で今季初出場。4打数3安打1打点と出色のパフォーマンスを披露し、完全復活を印象付けた。【動画】高校時代以来の一塁守備？軽快にこなした吉田正尚の練習シーンメジャー3年目の今季は開幕を前に苦しんできた。昨年10