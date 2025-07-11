（1976年1月28日、豊永邦男撮影）【写真】1970年代初頭の多摩ニュータウン。開発途上で、今では懐かしい光景がそこに在った高度経済成長期が終焉を迎えたのは、1970年代半ば。同時期には、終戦直後生まれの団塊の世代が成人し、家庭を持つようになっていた。「ニュータウン」という新たな市街地開発それまでも、都市部への人口集中による住宅不足が深刻な社会問題となっていたが、この時代に一層の住宅供給が必要となった。そこで