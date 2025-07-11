東京・板橋区で10日夜、住宅が燃える火災があり、2人が死亡しました。10日午後11時半すぎ、板橋区大山西町で2階建ての住宅が全焼する火事がありました。消防車など28台が出動し、火は約4時間後に消し止められました。この火事で、住人とみられる2人が搬送され、病院で死亡が確認されました。