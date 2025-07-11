市販のお菓子や加工品は「遺伝子組み換え農産物」のリスクがある？写真は「無添加ヘルシーおやつ」を求める人のために安部司氏が考案した「豆乳入り！ もちもち米粉パンケーキ」（写真：『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』より）【写真で見る】「食品添加物の神様」と呼ばれた安部司氏が「無添加×おいしい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに考案した「安部おやつ」の大人気メニューの数々70万部の大ベストセラー『食品