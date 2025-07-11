市販のお菓子や加工品は「遺伝子組み換え農産物」のリスクがある？（tsukat / PIXTA）【図と写真で見る】｢遺伝子組み換え食品｣の"見えない裏側"と「食品添加物の神様」と呼ばれた安部司氏が「無添加×おいしい」をコンセプトに考案した「安部おやつ」の大人気メニューの数々70万部の大ベストセラー『食品の裏側：みんな大好きな食品添加物』の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに『日本人なら必ず食べたい