西武は10日、楽天との試合（ベルーナドーム）に5−1で勝利。先発の郄橋光成が7回1失点の好投で3勝目を挙げた。5回までノーヒットピッチングの好投を見せた郄橋光成は、6回に黒川史陽の適時打を先制を許すも、その裏に味方がすぐさま逆転に成功。7回もマウンドに上がり無失点に抑えた郄橋光成は113球、7奪三振、1失点の快投で約2カ月ぶりの3勝目を挙げた。郄橋光成のピッチングについて、10日放送のC