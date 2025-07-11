25日から広島市で行われる全国高校総体（インターハイ）陸上競技の男子200メートルで、福岡・修猷館の本村優太郎（2年）が日本一をうかがう。インターハイ出場を懸けて6月に行われた北九州大会は、向かい風4・4メートルという超悪条件の中、21秒72で制した。「（インターハイは）今年優勝というのが目標」。まだ2年生ながら実力、負けん気ともに十分。自己ベストを21秒08まで縮めており、「20秒台はマスト。勝つためには20秒台