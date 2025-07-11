◆米大リーグオリオールズ―メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）巨人前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６６）が１０日（日本時間１１日）、オリオールズ・菅野智之投手（３５）が本拠地で先発したメッツとのダブルヘッダー第２試合を現地観戦した。菅野は当初、９日（同１０日）に先発予定だったが、雨天中止となった。球場を訪れていた伯父であり恩師の原氏に「雨男です