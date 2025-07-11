◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会１回戦札幌大谷８−０札幌光星＝７回コールド＝（１０日・円山球場）南北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。３年ぶりの夏の甲子園出場を目指す札幌大谷は、札幌光星を８―０の７回コールドで下し２年連続の８強入り。４番・滝口大智一塁手（３年）が大会第１号本塁打を放ち、互いの校舎が徒歩圏内の“ご近所対決”を制した。＊＊＊＊札幌大谷の主砲が開幕弾で勝負を決