2025年7月8日にデビュー10周年を迎えた人気ロックバンド『Mrs. GREEN APPLE』、通称“ミセス”。ボーカル＆ギターの大森元貴（28）、ギターの若井滉斗（28）、キーボードの藤澤涼架（32）の3人からなるこのバンドの名は、流行り音楽に興味がない人々でも聞き覚えがあるはず。テレビを見ればミセス、本屋に行ってもミセス、子どもの運動会のテーマ曲もミセスで、コンビニもミセスとコラボ、なんならディズニーパレードにまで登場