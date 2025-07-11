グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が１０日、都内で日本コカ・コーラの「マイナス２℃自動販売機」の体験取材会に出席した。コカ・コーラ好きのＫ（２７）は「ライブ後やダンスの練習で汗をかいたあとに飲むのがたまらない。頑張ってよかったと思える瞬間」と笑顔。スローガンの「夢中全開。」にちなみ、全開でチャレンジしたいことについてＦＵＭＡ（２７）は「キャンプにもともと興味がある。汗をかきながらテントを立てて、