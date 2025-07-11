Ｊ２ジュビロ磐田は１２日、ホームで札幌と対戦する。Ｊ１広島から期限付き移籍で加入したＭＦ井上潮音（しおん、２７）は先週末から練習に合流。登録が滞りなく済めば最速で札幌戦からデビューする。横浜ＦＣ時代、ジョン・ハッチンソン監督（４５）と師弟関係にあった新ボランチ候補は、再びの“師弟タッグ結成”でジュビロを８位から押し上げていく覚悟を示した。後半戦の巻き返しへ、Ｊ１から頼もしい戦力が加わった。磐