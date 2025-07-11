人気バッグ「バーキン」の原型となったモデルがオークションにかけられ、日本人のコレクターが過去最高額となる約14億5000万円で落札しました。フランス・パリで10日、高級ブランド「エルメス」の「バーキン」の原型となったバッグがオークションに出品されました。「バーキン」は、俳優のジェーン・バーキンさんが「ニーズを満たすバッグがない」と飛行機で話したことをきっかけに誕生したバッグです。落札額は858万ユーロ、約14