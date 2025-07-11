7月6日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、7月5日に31歳の誕生日を迎えたドジャース大谷翔平選手の“三者連続三振”を紹介。元メジャーリーガーの川粼宗則が、大谷選手のピッチングを“お手上げ状態”で解説した。【映像】打者が「錯覚で振る」一部始終5日のアストロズ戦で今シーズン4度目となる先発登板をし、“二刀流”復帰後最多の31球を投げた投手・大谷翔平。2回には4番打者ウォカーをスライダー、続く5番カラティニと6