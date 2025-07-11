長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる『ザワつく！金曜日』。本日7月11日（金）は、そんな『ザワつく！金曜日』と音楽特番『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』の豪華合体3時間スペシャルが放送される。【映像】高嶋ちさ子「これは本当にひどかった！」 上半期の“事件”を思い返し…再びあきれる『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』ブロックでは